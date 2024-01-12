Як сильні морози змінять бойові дії в Україні, – пояснення ISW

Зазначається, що низькі температури у поєднанні з випаданням глибокого снігу можуть обмежити маневреність, але замерзла земля покращить рух по пересіченій місцевості протягом січня і лютого.

Фото: AP

Морозна погода в Україні, ймовірно, ускладнить операції на фронті, але може створити сприятливіший ґрунт для механізованих маневрених бойових дій, оскільки найближчими тижнями земля сильно промерзне. Про це йдеться у звіті ISW.

У ЗСУ кажуть, що окупанти через холод використовують менше барражуючих боєприпасів і меншу кількість дронів через загрозу зледеніння двигунів.

У ISW зазначають, що український офіцер бригади під Бахмутом заявив, що температура вночі падає до -18 градусів, через що особовий склад не може залишатися на постах спостереження більше кількох годин.

За його словами, інтенсивність атак російської піхоти на Бахмутському напрямку знизилася, ймовірно, через суттєве зниження температури.

Низькі температури у поєднанні з випаданням глибокого снігу можуть обмежити маневреність, але замерзла земля покращить рух по пересіченій місцевості протягом січня і лютого.

Експерти ISW припускають, що російські війська, швидше за все, спробують підтримати чи активізувати локальні наступальні операції на всій лінії фронту на сході України, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості.

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