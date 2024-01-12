Как сильные морозы изменят боевые действия в Украине, – объяснение ISW

Отмечается, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит движение по пересеченной местности в течение января и февраля.

Фото: AP

Морозная погода в Украине, вероятно, усложнит операции на фронте, но может создать более благоприятную почву для механизированных маневренных боевых действий, поскольку в ближайшие недели земля сильно промерзнет. Об этом говорится в отчете ISW.

В ВСУ говорят, что оккупанты из-за холода используют меньше барражирующих боеприпасов и меньшее количество дронов из-за угрозы оледенения двигателей.

В ISW отмечают, что украинский офицер бригады под Бахмутом заявил, что температура ночью падает до -18 градусов, поэтому личный состав не может оставаться на постах наблюдения более нескольких часов.

По его словам, интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении снизилась, вероятно, из-за существенного снижения температуры.

Низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит движение по пересеченной местности в течение января и февраля.

Эксперты ISW предполагают, что российские войска, скорее всего, попытаются поддержать или активизировать локальные наступательные операции по всей линии фронта на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.

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