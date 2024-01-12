Во Львове будут выплачивать по 50 тысяч тем, кто подписал контракт с ДШВ или морской пехотой

Львовянам, которые подпишут контракт с военными частями Десантно-штурмовых войск или морской пехотой, выплатят по 50 тысяч гривен, сообщил мэр Андрей Садовой.

Во Львове решили мотивировать добровольцев в армию выплатами. Тем львовянам, кто подпишет контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск или морской пехотой, выплатят по 50 тысяч гривен. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой.

Соответствующее решение было принято во время заседания исполнительного комитета Львовского горсовета.

"50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и морской пехотой. Такое решение приняли сегодня на исполкоме. Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших ребят, которые решили стать на защиту Украины", – отметил Андрей Садовой.

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