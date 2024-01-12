Как оформить пенсию дистанционно украинцам, которые выехали за границу

Граждане, которые достигли пенсионного возраста, в том числе и те, которые выехали за границу, могут оформить пенсию дистанционно.

Источник фото: facebook.com/MLSP.gov.ua

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, в том числе и те, которые выехали за границу, могут оформить пенсию дистанционно. Чтобы сделать это, нужно сделать несколько шагов, отметили в Минсоцполитики.

Так, прежде всего, стоит зайти на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выбрать вкладку «Заявление о назначении пенсии», ознакомиться с информацией на экране и нажать «Вход».

Для последующих шагов – войдите в личный кабинет. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Ее получают также онлайн и бесплатно (инструкция).

Войти можно и с помощью ДіяПідпису.

После входа в кабинет:

В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии». Дайте согласие на дистанционное информирование – выберите удобный способ получения сообщений, чтобы знать статус своего заявления. Нажмите «Продолжить» и выберите вид пенсии, которую будете получать. Заполните анкету-опрос и поставьте отметку о предоставлении согласия на передачу и обработку персональных данных. Присоедините сканкопии необходимых документов (с их перечнем вы ознакомились перед формированием заявления). На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии – проверьте все данные. При необходимости – отредактируйте их. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Ваше заявление проработают в течение 10 дней, а по результатам рассмотрения вы получите уведомление выбранным способом.

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