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  1. Суспільство

Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме два дні

11:17, 22 січня 2024
Магнітна буря почалася 22 січня.
Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме два дні
Фото: volyn24.com
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У понеділок, 22 січня, Землю накрила сильна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.

Сьогодні магнітна буря з К-індексом 6 – червоний рівень. 23 січня також очікується червоний рівень небезпеки — індекс 6.

За прогнозом, це буде останньою магнітною бурею у січні.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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