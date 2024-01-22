Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме два дні

У понеділок, 22 січня, Землю накрила сильна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.
Сьогодні магнітна буря з К-індексом 6 – червоний рівень. 23 січня також очікується червоний рівень небезпеки — індекс 6.
За прогнозом, це буде останньою магнітною бурею у січні.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
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