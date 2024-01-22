Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме два дні

Магнітна буря почалася 22 січня.

Фото: volyn24.com

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У понеділок, 22 січня, Землю накрила сильна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.

Сьогодні магнітна буря з К-індексом 6 – червоний рівень. 23 січня також очікується червоний рівень небезпеки — індекс 6.

За прогнозом, це буде останньою магнітною бурею у січні.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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