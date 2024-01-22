Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится два дня

Магнитная буря началась 22 января.

Фото: volyn24.com

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В понедельник, 22 января, Землю накрыла мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

Сегодня магнитная буря с К-индексом 6 – красный уровень. 23 января также ожидается красный уровень опасности – индекс 6.

Согласно прогнозу, это будет последней магнитной бурей в январе.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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