На АЗС в Харькове загорелся автомобиль

Патрульные опубликовали видео с места инцидента.

Скриншот из видео

В Харькове полицейские оперативно потушили автомобиль, который бушевал пламенем прямо на автозаправочной станции.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Так, инспекторы для борьбы с огнем использовали автомобильные огнетушители. Кроме того, на помощь пришел неравнодушный гражданин, который также предоставил свои огнетушители.

К счастью, никто не пострадал.

Пожарные, которые вскоре прибыли на место происшествия, окончательно погасили пламя.

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