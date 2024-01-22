На АЗС в Харькове загорелся автомобиль

В Харькове полицейские оперативно потушили автомобиль, который бушевал пламенем прямо на автозаправочной станции.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.
Так, инспекторы для борьбы с огнем использовали автомобильные огнетушители. Кроме того, на помощь пришел неравнодушный гражданин, который также предоставил свои огнетушители.
К счастью, никто не пострадал.
Пожарные, которые вскоре прибыли на место происшествия, окончательно погасили пламя.
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