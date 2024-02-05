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У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

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Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

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  1. Суспільство

Землю накрила потужна магнітна буря

15:29, 5 лютого 2024
Магнітна буря триватиме один день.
Землю накрила потужна магнітна буря
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У понеділок, 5 лютого, Землю накрила дуже потужна магнітна буря.

Як повідомив ресурс Meteoagent, магнітна буря триматиме один день, а К-індекс досягне позначки 5 - високої сили. Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб. 

Нагадаємо, що магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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