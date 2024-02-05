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  1. Общество

Землю накрыла мощнейшая магнитная буря

15:29, 5 февраля 2024
Магнитная буря будет длиться один день.
Землю накрыла мощнейшая магнитная буря
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В понедельник, 5 февраля, Землю накрыла мощнейшая магнитная буря.

Как сообщил ресурс Meteoagent, магнитная буря будет длится один день, а К-индекс достигнет отметки 5 – высокой силы. Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.

Напомним, что магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • желательно иметь спокойный и стабильный сон;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • пейте больше воды.

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