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Трагедия в Кривом Роге: после посещения стоматолога скончался 14-летний мальчик

15:22, 5 февраля 2024
Мальчик обратился к стоматологии с болью в зубе.
Трагедия в Кривом Роге: после посещения стоматолога скончался 14-летний мальчик
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В Кривом Роге скончался 14-летний мальчик, который накануне посетил кабинет стоматолога. Об этом сообщило «Суспільне».

Представитель полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон отметила, что правоохранители открыли уголовное производство по статье 140 Уголовного кодекса Украины. Врачу может грозить до двух лет лишения свободы.

В больнице рассказывают, что мальчик обратился к стоматологии с болью в зубе. Говорят, врачи действовали по процедуре, зуб ребенку удалили.

«Помощь предоставлена в полном объеме в соответствии с нашими нормативными документами, документами. Врач обязан был оказать эту помощь и после оказания медицинской помощи этот пациент был отпущен домой. С ним присутствовали его родственники. И потом, через некоторое время этот пациент в связи с ухудшением состояния был госпитализирован», – рассказала директор больницы Елена.

Она отметила, что причину смерти ребенка определит экспертиза.

«На сегодняшний день, при том, как разворачивались события, можем говорить о разных моментах, составляющих медицинские, потому что не все так однозначно. Но есть вопросы к самому течению заболевания. Буду говорить, что это усложнение, именно этой манипуляции невозможно. Ответы на все вопросы может дать только экспертная комиссия. Экспертиза будет», – рассказала она.

Напомним, что во Львове умер 5-летний мальчик, впавший в кому после удаления молочных зубов.

Также в Тернополе мальчик скончался после лечения зубов.

Добавим, в Ровенской области женщина умерла в кабинете стоматолога.

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