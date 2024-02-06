Индексация пенсий в марте 2024 года: чьи выплаты не возрастут

В марте этого года пройдет очередная индексация пенсий: в Минсоцполитики предположили, что ее размер составит 13%.

В марте планируется проведение индексации пенсий. Ожидается, что пенсии станут больше на 13%. Однако далеко не все пенсионеры получат возросшие выплаты. Об этом сообщает портал «На пенсии».

По данным Минсоцполитики, окончательный размер индексации пенсий будет определен в конце этого месяца. По предварительным данным, он составит 13%. Соответственно, расчетные пенсии без надбавок и доплат станут больше на 13%.

Подсчитано, что для того, чтобы пенсия выросла на 1 000 гривен индексации, она должна составлять примерно 8 000 грн. Известно, что далеко не все украинцы получают такую пенсию, а значит, и увеличение пенсии на такую сумму ждет далеко не всех.

Для кого из пенсионеров индексация пройдет незаметно:

Есть несколько категорий пенсионеров, выплаты которых не подлежат ожидаемой индексации в марте. Индексацию почувствуют те, кто:

вышел на пенсию менее 3 лет назад;

получает высокие пенсии;

получает расчетную пенсию, которая ниже минимальной.

Что касается последнего пункта, то речь идет о пенсионных выплатах, не достигавших размера минимальной пенсии. Согласно украинскому законодательству, гражданам не могут платить пенсию ниже минимального значения. В таких случаях пенсионерам назначаются доплаты, чтобы увеличить размер пенсии до минимального значения.

Выплаты таких пенсионеров будут проиндексированы, но индексация просто заместит доплату к минимальной пенсии, которую выплачивает государство. Поэтому фактически размер таких пенсий после индексации не станет больше.

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