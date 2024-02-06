Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Непонятно, на каком основании отсрочки от призыва лишаются полицейские, - заключение ГНЕУ Верховной Рады

Такую отсрочку дадут членам ВСП и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия.

Депутаты повысят зарплату от 236 тысяч грн членам Высшего совета правосудия поправкой в закон о жилищных сертификатах

Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия установили от 236 тысяч грн, но теперь решили закрепить ее дополнительно для судей-членов ВСП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.

Слежка за журналистами Bihus.Info, - министр юстиции Денис Малюска считает, что прокуратура тоже должна отреагировать

Но пока в Офисе Генпрокурора – никакой реакции, хотя именно прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов СБУ.

Верховная Рада примет изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые содержатся в Плане реформ от США относительно управления государственными компаниями

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями предоставления помощи США.

Лиц с параличом конечностей заставят пройти повторное медицинское освидетельствование, - какие риски содержит законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации 10449 содержит признаки дискриминации лиц с инвалидностью.

  1. Общество

Индексация пенсий в марте 2024 года: чьи выплаты не возрастут

10:46, 6 февраля 2024
В марте этого года пройдет очередная индексация пенсий: в Минсоцполитики предположили, что ее размер составит 13%.
Индексация пенсий в марте 2024 года: чьи выплаты не возрастут
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В марте планируется проведение индексации пенсий. Ожидается, что пенсии станут больше на 13%. Однако далеко не все пенсионеры получат возросшие выплаты. Об этом сообщает портал «На пенсии».

По данным Минсоцполитики, окончательный размер индексации пенсий будет определен в конце этого месяца. По предварительным данным, он составит 13%. Соответственно, расчетные пенсии без надбавок и доплат станут больше на 13%.

Подсчитано, что для того, чтобы пенсия выросла на 1 000 гривен индексации, она должна составлять примерно 8 000 грн. Известно, что далеко не все украинцы получают такую пенсию, а значит, и увеличение пенсии на такую сумму ждет далеко не всех.

Для кого из пенсионеров индексация пройдет незаметно:

Есть несколько категорий пенсионеров, выплаты которых не подлежат ожидаемой индексации в марте. Индексацию почувствуют те, кто:

  • вышел на пенсию менее 3 лет назад;
  • получает высокие пенсии;
  • получает расчетную пенсию, которая ниже минимальной.

Что касается последнего пункта, то речь идет о пенсионных выплатах, не достигавших размера минимальной пенсии. Согласно украинскому законодательству, гражданам не могут платить пенсию ниже минимального значения. В таких случаях пенсионерам назначаются доплаты, чтобы увеличить размер пенсии до минимального значения.

Выплаты таких пенсионеров будут проиндексированы, но индексация просто заместит доплату к минимальной пенсии, которую выплачивает государство. Поэтому фактически размер таких пенсий после индексации не станет больше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду