Індексація пенсій у березні 2024: чиї виплати не зростуть

У березні цього року пройде чергова індексація пенсій: у Мінсоцполітики припустили, що її розмір становитиме 13%.

В Україні у березні планується проведення індексації пенсій. Очікується, що пенсії стануть більшими на 13%. Однак далеко не всі пенсіонери отримають збільшені виплати. Про це повідомляє портал «На пенсії».

За даними Мінсоцполітики, остаточний розмір індексації пенсій буде визначено наприкінці цього місяця. За попередніми даними, він становитиме 13%. Відповідно, розрахункові пенсії без надбавок і доплат, стануть більшими на 13%.

Підраховано, що для того щоб пенсія зросла на 1 000 гривень індексації, вона має становити приблизно 8 000 грн. Відомо, що далеко не всі українці отримують таку пенсію, отже, і збільшення пенсії на таку суму чекає далеко не на всіх.

Для кого з пенсіонерів індексація пройде непомічено:

Є кілька категорій пенсіонерів, виплати яких не підлягають очікуваній індексації в березні. Індексацію відчують ті, хто:

вийшов на пенсію менше 3 років тому;

отримує високі пенсії;

отримує розрахункову пенсію, яка нижча за мінімальну.

Щодо останнього пункту, то йдеться про пенсійні виплати, які не досягали розміру мінімальної пенсії. Згідно з українським законодавством, громадянам не можуть платити пенсію, нижчу за мінімальне значення. У таких випадках пенсіонерам призначають доплати, щоб збільшити розмір пенсії до мінімального значення.

Виплати таких пенсіонерів будуть проіндексовані, але індексація просто замістить доплату до мінімальної пенсії, яку виплачує держава. Тому фактично розмір таких пенсій після індексації не стане більшим.

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