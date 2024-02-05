На будівлі Верховної Ради встановили меморіальну дошку памʼяті народних депутатів та працівників Апарату

Встановлення меморіальної дошки є символом вшанування пам’яті парламентаріїв та працівників Апарату, які з перших днів війни стали на захист України.

Джерело фото: rada.gov.ua

На адмінбудівлі Верховної Ради встановили меморіальну дошку на честь вшанування пам’яті народних депутатів України всіх скликань, працівників Апарату ВРУ, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Встановлення меморіальної дошки на фасаді Верховної Ради України є символом вшанування пам’яті парламентаріїв та працівників Апарату, які з перших днів війни стали на захист України й віддали свої життя у боротьбі з російським агресором. Церемонія відкриття пам'ятної дошки відбулася за участю членів родин загиблих, керівництва Українського Парламенту та представників депутатських фракцій і груп, делегації ПА ОБСЄ.

«Мужність, відвага, героїзм і подвиг народних депутатів України й парламентських працівників, які віддали свої життя у боротьбі за свободу і незалежність України, — назавжди залишаться у наших серцях та нашій памʼяті», — зауважив Голова ВРУ Руслан Стефанчук.

На меморіальній дошці увіковічено памʼять про народних депутатів України восьмого скликання Олександра Марченка й Олега Барни, а також народного депутата України четвертого скликання Сергія Слабенка та працівника Управління справами Апарату ВРУ Петра Торшина.

Джерело фото: rada.gov.ua

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