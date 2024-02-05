Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

  1. В Україні

На будівлі Верховної Ради встановили меморіальну дошку памʼяті народних депутатів та працівників Апарату

20:34, 5 лютого 2024
Встановлення меморіальної дошки є символом вшанування пам’яті парламентаріїв та працівників Апарату, які з перших днів війни стали на захист України.
На будівлі Верховної Ради встановили меморіальну дошку памʼяті народних депутатів та працівників Апарату
Джерело фото: rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На адмінбудівлі Верховної Ради встановили меморіальну дошку на честь вшанування пам’яті народних депутатів України всіх скликань, працівників Апарату ВРУ, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Встановлення меморіальної дошки на фасаді Верховної Ради України є символом вшанування пам’яті парламентаріїв та працівників Апарату, які з перших днів війни стали на захист України й віддали свої життя у боротьбі з російським агресором. Церемонія відкриття пам'ятної дошки відбулася за участю членів родин загиблих, керівництва Українського Парламенту та представників депутатських фракцій і груп, делегації ПА ОБСЄ.

«Мужність, відвага, героїзм і подвиг народних депутатів України й парламентських працівників, які віддали свої життя у боротьбі за свободу і незалежність України, — назавжди залишаться у наших серцях та нашій памʼяті», — зауважив Голова ВРУ Руслан Стефанчук

На меморіальній дошці увіковічено памʼять про народних депутатів України восьмого скликання Олександра Марченка й Олега Барни, а також народного депутата України четвертого скликання Сергія Слабенка та працівника Управління справами Апарату ВРУ Петра Торшина.

Джерело фото: rada.gov.ua

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області