СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію рф: відео, оновлено

Очільник одного із структурних підрозділів Верховного Суду України також сподівався на швидку окупацію України, - СБУ.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію України. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Зазначимо, що за даними джерел «Судово-юридичної газети» мова йде про завідувача Сектору мобілізаційної роботи ще Верховного Суду України Ігоря Анташкевича.

У спецслужбі повідомляють, що у них є записи розмов, в яких фігурант заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.

«Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» та підтримував їхню участь у війні проти нашої держави.

Крім того посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів.

Фігурант висловлював свої надії на швидку окупацію нашої держави з подальшим встановленням на її території кремлівського режиму», - сказано у повідомленні.

У СБУ додають, що лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора.

Під час обшуків за місцем проживання виявили:

- ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;

- ⁠майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;

-⁠ ⁠спеціальний технічний засіб незаконного стеження;

- ⁠прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КУ України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

«Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - пишуть у СБУ.

Нагадаємо, що після судової реформи 2017 року в Україні фактично існували два суди - Верховний Суд (новий) та Верховний Суд України, який припинив здійснення правосуддя в грудні 2017 року, але судді та апарат якого рахувалися за ВСУ.

Джерело фото: СБУ

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