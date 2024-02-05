СБУ разоблачила чиновника Верховного Суда Украины, который оправдывал агрессию рф: видео, обновлено

Глава одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины также надеялся на скорую оккупацию Украины, — СБУ.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, который оправдыл вооруженную агрессию рф и временную оккупацию Украины. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Отметим, что, по данным источников «Судебно-юридической газеты», речь идет о заведующем Сектора мобилизационной работы еще Верховного Суда Украины Игоре Анташкевиче.

В спецслужбе сообщают, что у них есть записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

«Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании «Вагнер» и поддерживал их участие в войне против нашего государства.

Кроме того, чиновник судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.

Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима», - говорится в сообщении.

В СБУ добавляют, что лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

В ходе обысков по месту жительства обнаружили:

- ⁠мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий;

- ⁠почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;

-⁠ ⁠специальное техническое средство незаконной слежки;

- ⁠прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 КУ Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

«Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - пишут в СБУ.

Напомним, что после судебной реформы 2017 года в Украине фактически существовали два суда – Верховный Суд (новый) и Верховный Суд Украины, прекративший осуществление правосудия в декабре 2017 года, но судьи и аппарат которого считались ВСУ.

Источник фото: СБУ

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