На здании Верховной Рады установили мемориальную доску памяти народных депутатов и работников Аппарата

Установление мемориальной доски является символом чествования памяти парламентариев и работников Аппарата, которые с первых дней войны встали на защиту Украины.

Источник фото: rada.gov.ua

На админздании Верховной Рады установили мемориальную доску в честь чествования памяти народных депутатов Украины всех созывов, работников Аппарата ВРУ, которые погибли, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Установление мемориальной доски на фасаде Верховной Рады Украины является символом чествования памяти парламентариев и работников Аппарата, которые с первых дней войны стали на защиту Украины и отдали свои жизни в борьбе с российским агрессором. Церемония открытия памятной доски прошла при участии членов семей погибших, руководства Украинского Парламента и представителей депутатских фракций и групп, делегации ПА ОБСЕ.

«Мужество, отвага, героизм и подвиг народных депутатов Украины и парламентских работников, которые отдали свои жизни в борьбе за свободу и независимость Украины, — навсегда останутся в наших сердцах и нашей памяти», — отметил Глава ВРУ Руслан Стефанчук.

На мемориальной доске увековечена память о народных депутатов Украины восьмого созыва Александра Марченко и Олега Барны, а также народного депутата Украины четвертого созыва Сергея Слабенко и работника Управления делами Аппарата ВРУ Петра Торшина.

Источник фото: rada.gov.ua

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