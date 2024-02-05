Трагедія у Кривому Розі: після відвідування стоматолога помер 14-річний хлопчик

Хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі.

У Кривому Розі помер 14-річний хлопчик, який напередодні відвідав кабінет стоматолога. Про це повідомило «Суспільне».

Речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон зазначила, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Лікарю може загрожувати до двох років позбавлення волі.

У лікарні розповідають, хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі. Кажуть, лікарі діяли за процедурою, зуб дитині видалили.

«Допомога надана в повному обсязі відповідно до наших нормативних документів, документів. Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований», – розповіла директорка лікарні Олена.

Вона зазначила, що причину смерті дитини визначить експертиза.

«На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Буду говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде», – розповіла вона.

Нагадаємо, що у Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів.

Також у Тернополі хлопчик помер після лікування зубів.

Додамо, на Рівненщині жінка померла у кабінеті стоматолога.

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