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Українці в Ізраїлі зможуть отримати документ, який підтверджує їхній статус в країні: що відомо

20:35, 8 лютого 2024
Власники візи типу 2А5 мають право на офіційне працевлаштування, можуть відкрити банківський рахунок та оформити медичне страхування.
Українці в Ізраїлі зможуть отримати документ, який підтверджує їхній статус в країні: що відомо
Фото: unian.ua
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Всім українським біженцям в Ізраїлі будуть надавати візи типу 2А5. Це дасть право на роботу, медичне страхування та відкриття рахунків у банку. Відповідну ухвалу виніс Окружний суд в місті Тель-Авів 7 лютого 2024 року.

Візи надаватимуть строком до 31 грудня 2024 року із можливістю продовження. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Так, українцям, які перебувають в Ізраїлі та підпадають під дію директиви про колективний захист (люди, які в’їхали до країни після 24 лютого 2022 року або перебували там на законних підставах), мають надати візи типу 2А5. 

Власники цієї візи мають право на офіційне працевлаштування, можуть відкрити банківський рахунок та оформити медичне страхування.

Візи мають бути видані не пізніше 3 березня 2024 року. Громадяни України можуть звернутись до територіальних відділень Управління у справах народонаселення та імміграції для отримання згаданої візи.

Раніше МВС Ізраїлю ухвалило рішення про продовження терміну перебування для громадян України та дозволило працевлаштування для осіб, які легально перебували в Ізраїлі станом на 24 лютого 2022 року, а також тих, хто в’їхав в країну пізніше, до 31 січня 2024.

«Тобто українцям не потрібно було звертатися до відділень МВС Ізраїлю для продовження терміну дії туристичної візи, однак, громадяни України не отримували жодних документів. Відтепер українці матимуть можливість отримати іменний документ, який підтверджує їхній статус в країні, що спростить проживання в Ізраїлі», – зазначили у посольстві.

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