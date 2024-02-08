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Украинцы в Израиле смогут получить документ, подтверждающий их статус в стране: что известно

20:35, 8 февраля 2024
Обладатели визы типа 2А5 имеют право на официальное трудоустройство, могут открыть банковский счет и оформить медицинское страхование.
Украинцы в Израиле смогут получить документ, подтверждающий их статус в стране: что известно
Фото: unian.ua
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Всем украинским беженцам в Израиле будут предоставлять визы типа 2А5. Это даст право на работу, медицинское страхование и открытие счетов в банке. Соответствующее постановление вынес Окружной суд в Тель-Авиве 7 февраля 2024 года.

Визы будут предоставляться на срок до 31 декабря 2024 года с возможностью продления. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Так, украинцам, которые находятся в Израиле и подпадают под действие директивы о коллективной защите (люди, въехавшие в страну после 24 февраля 2022 года или находившиеся там на законных основаниях) должны предоставить визы типа 2А5.

Обладатели этой визы имеют право на официальное трудоустройство, могут открыть банковский счет и оформить медицинское страхование.

Визы должны быть выданы не позднее 3 марта 2024 года. Граждане Украины могут обратиться в территориальные отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции для получения упомянутой визы.

Ранее МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины и разрешило трудоустройство для лиц, легально находившихся в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также въехавших в страну позже, до 31 января 2024 года.

«То есть украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако граждане Украины не получали никаких документов. Теперь украинцы получат возможность получить именный документ, подтверждающий их статус в стране, что упростит проживание в Израиле», – отметили в посольстве.

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