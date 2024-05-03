Яке свято 3 травня: все про цей день

3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси та Міжнародний день Сонця.

У п’ятницю, 3 травня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день свободи преси. Цей день був започаткований 1993 року Генеральною Асамблеєю ООН, після того як представники незалежної преси країн Африки прийняли "Віндхукську декларацію" 1991 року.

Декларація закликала уряди держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.

Ще сьогодні — Міжнародний день Сонця. Це свято було започатковане Міжнародним товариством сонячної енергії 1994 року і має на меті нагадати людству про нескінченні ресурси, які дає нам Сонце.

Також 3 травня День кондитера. Цей день є визнанням майстерності та творчості кондитерів, які створюють неймовірні солодкі шедеври з мастики, крему та тіста.

Крім цього, сьогодні у Польщі і Японії - День Конституції, у Туреччині - День збройних сил, у Франції - Свято поезії в Тулузі, у США - День тварин з обмеженими можливостями, а в Аргентині - День міланеси.

Віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври.

Іменини сьогодні у Миколи, Павла, Петра, Тимофія, Уляни, Юліани.

3 травня - 800-й день повномасштабної війни. До Нового року залишилося 242 дні.

Пам’ятні події 3 травня:

1791 рік — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США);

1808 рік — Фінська війна: Швеція втрачає фортецю Свеаборг;

1815 рік — Неаполітанська війна: Йоахім Мюрат, король Неаполя, зазнає поразки від австрійців у битві при Толентіно, вирішальній битві війни;

1841 рік — Нова Зеландія оголошується британською колонією;

1880 рік — відкривають перший в Україні львівський кінний трамвай;

1991 рік — у столиці Намібії підписують "Віндхукську декларацію", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;

1995 рік — указом президента Леоніда Кучми встановлюють перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;

2004 рік — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів;

2014 рік — створено добровольчий батальйон "Айдар".

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