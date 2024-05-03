Практика судів
  1. Суспільство

Яке свято 3 травня: все про цей день

09:57, 3 травня 2024
3 травня відзначають Всесвітній день свободи преси та Міжнародний день Сонця.
Яке свято 3 травня: все про цей день
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 3 травня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день свободи преси. Цей день був започаткований 1993 року Генеральною Асамблеєю ООН, після того як представники незалежної преси країн Африки прийняли "Віндхукську декларацію" 1991 року. 

Декларація закликала уряди держав світу забезпечувати свободу преси та її демократичний характер.

Ще сьогодні — Міжнародний день Сонця. Це свято було започатковане Міжнародним товариством сонячної енергії 1994 року і має на меті нагадати людству про нескінченні ресурси, які дає нам Сонце. 

Також 3 травня День кондитера. Цей день є визнанням майстерності та творчості кондитерів, які створюють неймовірні солодкі шедеври з мастики, крему та тіста.

Крім цього, сьогодні у Польщі і Японії - День Конституції, у Туреччині - День збройних сил, у Франції - Свято поезії в Тулузі, у США - День тварин з обмеженими можливостями, а в Аргентині - День міланеси.

Віряни вшановують пам'ять мучеників Тимофія і Маври. 

Іменини сьогодні у Миколи, Павла, Петра, Тимофія, Уляни, Юліани.

3 травня - 800-й день повномасштабної війни. До Нового року залишилося 242 дні.

Пам’ятні події 3 травня:

  • 1791 рік — Надзвичайний Сейм Речі Посполитої приймає Конституцію — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США);
  • 1808 рік — Фінська війна: Швеція втрачає фортецю Свеаборг;
  • 1815 рік — Неаполітанська війна: Йоахім Мюрат, король Неаполя, зазнає поразки від австрійців у битві при Толентіно, вирішальній битві війни;
  • 1841 рік — Нова Зеландія оголошується британською колонією;
  • 1880 рік — відкривають перший в Україні львівський кінний трамвай;
  • 1991 рік — у столиці Намібії підписують "Віндхукську декларацію", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер;
  • 1995 рік — указом президента Леоніда Кучми встановлюють перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького;
  • 2004 рік — протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів;
  • 2014 рік — створено добровольчий батальйон "Айдар".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор заводу не виконав частковий наряд і не надав транспортний засіб на вимогу, за що отримав від ТЦК штраф 8500 грн

Апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо накладення на директора ТОВ за невиконання військово-транспортного обов`язку штрафу 8500 грн.

Чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк – що вирішив суд

Наявність у студента права на відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених законом про мобілізацію – постанова Шостого апеляційного адмінсуду.

Навіть якщо житло чи земля мають іншого власника, це не дає права службовим особам входити на ці об’єкти без дозволу фактичного володільця за межами законних процедур – ВС

Службові особи міської ради та директор КП шляхом зняття загороджувальної сітки через сусіднє подвір’я незаконно проникли у володіння особи– садибу та протиправно провели огляд земельної ділянки – що вирішив Верховний Суд.

У повістці має стояти підпис особи, якій вона призначена – суд скасував постанову начальника ТЦК про притягнення до відповідальності за неявку до ТЦК

Для встановлення складу правопорушення за статтею 210-1 КУпАП щодо неявки до ТЦК повістка про виклик має бути підписана отримувачем.

На дві вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради оголосять нові конкурси: що відомо

Більшість кандидатів на посади суддів КСУ по квоті парламенту визнані недоброчесними або не змогли скласти іспит з питань конституційного права.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Вітюк
    Інна Вітюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олексій Огурцов
    Олексій Огурцов
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Федорчук
    Андрій Федорчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Шевченко
    Наталія Шевченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва