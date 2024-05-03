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Какой праздник 3 мая: все об этом дне

09:57, 3 мая 2024
3 мая отмечают Всемирный день свободы печати и Международный день Солнца.
Какой праздник 3 мая: все об этом дне
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В пятницу, 3 мая, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день свободы прессы. Этот день был начат в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, после того как представители независимой прессы стран Африки приняли "Виндхукскую декларацию" в 1991 году.

Декларация призвала правительства государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.

Еще сегодня – Международный день Солнца. Этот праздник был начат Международным обществом солнечной энергии в 1994 году и имеет целью напомнить человечеству о бесконечных ресурсах, которые дает нам Солнце.

Также 3 мая – День кондитера. Этот день является признанием мастерства и творчества кондитеров, создающих невероятные сладкие шедевры из мастики, крема и теста.

Кроме этого, сегодня в Польше и Японии – День Конституции, в Турции – День вооруженных сил, во Франции – Праздник поэзии в Тулузе, в США – День животных с ограниченными возможностями, а в Аргентине – День миланесы.

Верующие чтят память мучеников Тимофея и Мавры.

Именины сегодня у Николая, Павла, Петра, Тимофея, Ульяны, Юлианы.

3 мая – 800-й день полномасштабной войны. До Нового года осталось 242 дня.

Памятные события 3 мая:

  • 1791 год — Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принимает Конституцию – первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);
  • 1808 год — Финская война: Швеция теряет крепость Свеаборг;
  • 1815 год — Неаполитанская война: Йоахим Мюрат, король Неаполя, терпит поражение от австрийцев в битве при Толентино, решающем сражении войны;
  • 1841 год — Новая Зеландия объявляется британской колонией;
  • 1880 год — открывают первый в Украине львовский конный трамвай;
  • 1991 год — в столице Намибии подписывают "Виндхукскую декларацию", призывающую правительства государств всего мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер;
  • 1995 год — указом президента Леонида Кучмы устанавливают первый после 1991 года орден Украины – Богдана Хмельницкого;
  • 2004 год — протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах на протяжении сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов;
  • 2014 год — создан добровольческий батальон "Айдар".

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