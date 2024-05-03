Какой праздник 3 мая: все об этом дне

В пятницу, 3 мая, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день свободы прессы. Этот день был начат в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН, после того как представители независимой прессы стран Африки приняли "Виндхукскую декларацию" в 1991 году.
Декларация призвала правительства государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.
Еще сегодня – Международный день Солнца. Этот праздник был начат Международным обществом солнечной энергии в 1994 году и имеет целью напомнить человечеству о бесконечных ресурсах, которые дает нам Солнце.
Также 3 мая – День кондитера. Этот день является признанием мастерства и творчества кондитеров, создающих невероятные сладкие шедевры из мастики, крема и теста.
Кроме этого, сегодня в Польше и Японии – День Конституции, в Турции – День вооруженных сил, во Франции – Праздник поэзии в Тулузе, в США – День животных с ограниченными возможностями, а в Аргентине – День миланесы.
Верующие чтят память мучеников Тимофея и Мавры.
Именины сегодня у Николая, Павла, Петра, Тимофея, Ульяны, Юлианы.
3 мая – 800-й день полномасштабной войны. До Нового года осталось 242 дня.
Памятные события 3 мая:
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