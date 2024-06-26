Практика судів
  1. Суспільство

Що святкують 26 червня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:30, 26 червня 2024
В Україні святкують День кримськотатарського прапора.
Що святкують 26 червня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу в Бахчисараї.

За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався.

Прапор був відновлений 30 червня 1991 року в Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.

Також сьогодні - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Подія була створена 1987 року за ініціативи Генасамблеї ООН, щоб підвищити обізнаність людей та вирішити проблему вживання наркотиків в світі. 

26 червня святкують День косметолога. Спочатку це свято було популярним лише в США, але згодом вийшло за межі країни. Саме слово "косметологія" почали вживати ще в 20-х роках минулого століття, якщо перекласти його з грецької, то воно означає "мистецтво прикрашати".

Крім цього, сьогодні - Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Саме цього дня 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Давида, що в Солуні. 

Пам’ятні події:

  • 1906 - Стартували перші в історії автомобільні перегони Гран-Прі Франції;
  • 1919 - Вийшов перший номер газети "Нью-Йорк Дейлі Ньюз";
  • 1925 - Прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";
  • 1945 - На конференції в Сан-Франциско представники 50 держав підписали Статут Організації Об'єднаних Націй;
  • 1960 - Проголошено незалежність Мадагаскару;
  • 2006 - У Кельні відбувся матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна - Швейцарія в якому в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 перемогла збірна України;
  • 2012 - Чорногорія офіційно розпочала переговори про вступ до Європейського Союзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ зможе давати доручення Державній прикордонній службі стосовно дозволу на перетин кордону певними особами

Бюро економічної безпеки включили до переліку органів, які мають право доручати Державній прикордонній службі додатково вивчати питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами.

Володимир Зеленський після візиту на Донеччину анонсував окрему розмову з урядовцями і відповідні висновки щодо них

Президент Зеленський: «Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки».

У територіальний резерв включатимуть з 45 років – Кабмін затвердив структуру військового резерву людських ресурсів

Територіальний резерв включатиме резервістів та військовозобов’язаних віком від 45 років до досягнення граничного віку перебування у запасі, які призначені для доукомплектування військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ.

Відсутність адвоката під час проведення огляду службового кабінету не тягне за собою недопустимості доказів – Верховний Суд

Адвокат стверджував, що протокол огляду місця події є недопустимим доказом, оскільки слідчу дію проведено за відсутності захисника.

Верховний Суд не бачить перепон, аби один суддя розглядав кримінальне провадження та справу про адмінправопорушення стосовно однієї й тієї ж особи

Один і той же суддя апеляційного суду може розглядати і кримінальну справу, і справу про адмінправопорушення стосовно однієї і тієї ж особи – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду