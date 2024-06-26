Що святкують 26 червня та які пам’ятні події сталися цього дня

У середу, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Кримськотатарський прапор був запроваджений у грудні 1917 року першим Курултаєм кримськотатарського народу в Бахчисараї.
За радянських часів, коли кримськотатарський народ зазнав репресій, прапор не використовувався.
Прапор був відновлений 30 червня 1991 року в Сімферополі другим Курултаєм кримськотатарського народу.
Також сьогодні - Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. Подія була створена 1987 року за ініціативи Генасамблеї ООН, щоб підвищити обізнаність людей та вирішити проблему вживання наркотиків в світі.
26 червня святкують День косметолога. Спочатку це свято було популярним лише в США, але згодом вийшло за межі країни. Саме слово "косметологія" почали вживати ще в 20-х роках минулого століття, якщо перекласти його з грецької, то воно означає "мистецтво прикрашати".
Крім цього, сьогодні - Міжнародний день на підтримку жертв тортур. Саме цього дня 1987 року набула чинності Конвенція проти жорстоких тортур.
Віряни вшановують пам'ять преподобного Давида, що в Солуні.
Пам’ятні події:
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