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Володимир Зеленський після візиту на Донеччину анонсував окрему розмову з урядовцями і відповідні висновки щодо них

10:54, 26 червня 2024
Президент Зеленський: «Буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки».
Володимир Зеленський після візиту на Донеччину анонсував окрему розмову з урядовцями і відповідні висновки щодо них
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Президент Володимир Зеленський 26 червня повідомив, що відвідав Донеччину разом із нашими воїнами, Головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим.

«Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, як потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне – знищувати окупанта й – дуже важливо – берегти якнайбільше життів наших воїнів.

Разом із Головкомом сьогодні заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Був радий особисто побачити й подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував нашим бойовим медикам, хлопцям і дівчатам, які роблять найважливіше – стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Дуже зворушливо бачити таку відданість і бажання допомагати» - зазначив Президент.

Також він провів на Донеччині нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Надалі, за словами Президента, буде окрема розмова з представниками Уряду.

«Багато питань. І щодо забезпечення життя – це вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, щодо відновлення житла. Вдячний кожному, хто справді на сто відсотків робить усе, щоб наша Донеччина вистояла.

І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто з Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року та більше. Буде серйозна розмова, і буду робити щодо них відповідні висновки» - зазначив Президент.

Автор: Наталя Мамченко 

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