Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Владимир Зеленский после визита в Донецкую область анонсировал отдельный разговор с чиновниками и соответствующие выводы по ним

10:54, 26 июня 2024
Президент Зеленский: «Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы».
Владимир Зеленский после визита в Донецкую область анонсировал отдельный разговор с чиновниками и соответствующие выводы по ним
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 26 июня сообщил, что посетил Донецкую область вместе с нашими воинами, Главкомом Сырским и новым командующим Объединенными силами генералом Гнатовым.

«Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Это человек молодой, но знания фронта, опыт у него именно такие, как нужно. Задача для генерала Гнатова очевидна – уничтожать оккупанта и – очень важно – беречь как можно больше жизней наших воинов.

Вместе с Главком сегодня заслушали доклады непосредственно с позиций. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил наших боевых медиков, ребят, которые делают самое важное – стабилизируют раненых, спасают, максимально поддерживают. Очень трогательно видеть такую ​​преданность и желание помогать», - отметил Президент.

Также он провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке людей – детальное совещание. В дальнейшем, по словам Президента, будет отдельный разговор с представителями правительства.

«Много вопросов. И по обеспечению жизни – это вода, социальные вопросы, эвакуация, и помощь обороне, восстановление жилья. Благодарен каждому, кто действительно полностью делает все, чтобы наша Донетчина выстояла.

И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы» - отметил Президент.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны будет использовать средства защиты информации на основе сертификатов НАТО

Кабмин утвердил экспериментальный проект, по которому во избежание потенциального завышения степени ограничения доступа к информации разграничение доступа к информации в информационной системе будет осуществляться аппаратными или программными средствами.

Уклонисты рискуют остаться без зарплаты, имущества и под уголовным розыском – что с 16 июля изменится для мужчин

Повестки смогут массово рассылать по последнему известному адресу, а штрафы выписать заочно – в дальнейшем заблокировать счета уклонистам, инициировать процесс взыскания их имущества, ходатайствовать о принудительной доставке в ТЦК и ограничении в праве вождения.

БЭБ сможет давать поручения Государственной пограничной службе относительно разрешения на пересечение границы определенными лицами

Бюро экономической безопасности включили в список органов, имеющих право поручать Государственной пограничной службе дополнительно изучать вопрос о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами.

Владимир Зеленский после визита в Донецкую область анонсировал отдельный разговор с чиновниками и соответствующие выводы по ним

Президент Зеленский: «Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы».

В территориальный резерв будут включать с 45 лет – Кабмин утвердил структуру военного резерва человеческих ресурсов

Территориальный резерв будет включать резервистов и военнообязанных в возрасте от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе, предназначенных для доукомплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду