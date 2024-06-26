Владимир Зеленский после визита в Донецкую область анонсировал отдельный разговор с чиновниками и соответствующие выводы по ним

Президент Зеленский: «Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы».

Президент Владимир Зеленский 26 июня сообщил, что посетил Донецкую область вместе с нашими воинами, Главкомом Сырским и новым командующим Объединенными силами генералом Гнатовым.

«Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Это человек молодой, но знания фронта, опыт у него именно такие, как нужно. Задача для генерала Гнатова очевидна – уничтожать оккупанта и – очень важно – беречь как можно больше жизней наших воинов.

Вместе с Главком сегодня заслушали доклады непосредственно с позиций. Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю – абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил наших боевых медиков, ребят, которые делают самое важное – стабилизируют раненых, спасают, максимально поддерживают. Очень трогательно видеть такую ​​преданность и желание помогать», - отметил Президент.

Также он провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке людей – детальное совещание. В дальнейшем, по словам Президента, будет отдельный разговор с представителями правительства.

«Много вопросов. И по обеспечению жизни – это вода, социальные вопросы, эвакуация, и помощь обороне, восстановление жилья. Благодарен каждому, кто действительно полностью делает все, чтобы наша Донетчина выстояла.

И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы» - отметил Президент.

Автор: Наталья Мамченко

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