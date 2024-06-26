Что празднуют 26 июня и какие памятные события произошли в этот день

В среду, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага. Крымскотатарский флаг был введен в декабре 1917 первым Курултаем крымскотатарского народа в Бахчисарае.
В советское время, когда крымскотатарский народ подвергся репрессиям, флаг не использовался.
Флаг был восстановлен 30 июня 1991 году в Симферополе вторым Курултаем крымскотатарского народа.
Также сегодня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Событие было создано в 1987 году по инициативе Генассамблеи ООН, чтобы повысить осведомленность людей и решить проблему употребления наркотиков в мире.
26 июня отмечают День косметолога. Сначала этот праздник был популярен только в США, но впоследствии вышел за пределы страны. Само слово "косметология" начали употреблять еще в 20-х годах прошлого века, если перевести его с греческого, то оно означает "искусство украшать".
Кроме этого, сегодня – Международный день в поддержку жертв пыток. Именно в этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.
Верующие чтят память преподобного Давида.
Памятные события:
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