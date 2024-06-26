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Что празднуют 26 июня и какие памятные события произошли в этот день

10:30, 26 июня 2024
В Украине отмечают День крымскотатарского флага.
Что празднуют 26 июня и какие памятные события произошли в этот день
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В среду, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага. Крымскотатарский флаг был введен в декабре 1917 первым Курултаем крымскотатарского народа в Бахчисарае.

В советское время, когда крымскотатарский народ подвергся репрессиям, флаг не использовался.

Флаг был восстановлен 30 июня 1991 году в Симферополе вторым Курултаем крымскотатарского народа.

Также сегодня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Событие было создано в 1987 году по инициативе Генассамблеи ООН, чтобы повысить осведомленность людей и решить проблему употребления наркотиков в мире.

26 июня отмечают День косметолога. Сначала этот праздник был популярен только в США, но впоследствии вышел за пределы страны. Само слово "косметология" начали употреблять еще в 20-х годах прошлого века, если перевести его с греческого, то оно означает "искусство украшать".

Кроме этого, сегодня – Международный день в поддержку жертв пыток. Именно в этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.

Верующие чтят память преподобного Давида.

Памятные события:

  • 1906 - Стартовали первую в истории автомобильную гонку Гран-При Франции;
  • 1919 – Вышел первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";
  • 1925 – Премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";
  • 1945 – На конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций;
  • 1960 - Провозглашена независимость Мадагаскара;
  • 2006 – В Кельне состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина – Швейцария в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 победила сборная Украины;
  • 2012 – Черногория официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.

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