Что празднуют 26 июня и какие памятные события произошли в этот день

В Украине отмечают День крымскотатарского флага.

В среду, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага. Крымскотатарский флаг был введен в декабре 1917 первым Курултаем крымскотатарского народа в Бахчисарае.

В советское время, когда крымскотатарский народ подвергся репрессиям, флаг не использовался.

Флаг был восстановлен 30 июня 1991 году в Симферополе вторым Курултаем крымскотатарского народа.

Также сегодня – Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Событие было создано в 1987 году по инициативе Генассамблеи ООН, чтобы повысить осведомленность людей и решить проблему употребления наркотиков в мире.

26 июня отмечают День косметолога. Сначала этот праздник был популярен только в США, но впоследствии вышел за пределы страны. Само слово "косметология" начали употреблять еще в 20-х годах прошлого века, если перевести его с греческого, то оно означает "искусство украшать".

Кроме этого, сегодня – Международный день в поддержку жертв пыток. Именно в этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток.

Верующие чтят память преподобного Давида.

Памятные события:

1906 - Стартовали первую в истории автомобильную гонку Гран-При Франции;

1919 – Вышел первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";

1925 – Премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";

1945 – На конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций;

1960 - Провозглашена независимость Мадагаскара;

2006 – В Кельне состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина – Швейцария в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 победила сборная Украины;

2012 – Черногория официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз.