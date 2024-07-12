Олімпійська збірна України з футболу оголосила офіційну заявку на Олімпіаду-2024

До складу Олімпійської збірної України увійшло 22 футболістів, включно із чотирма квотами резерву.

Фото: УАФ

Головний тренер олімпійської збірної України Руслань Ротань назвав гравців, які візьмуть участь в Олімпіаді-2024 у Франції. До списку увійшло 22 футболістів, включно із чотирма квотами резерву, передає офіційний сайт УАФ.

Склад олімпійської збірної України:

Воротарі: 1. Георгій Єрмаков (Олександрія), 12. Кіріл Фесюн (Шахтар Донецьк), 22. Яків Кінарейкін (СК Дніпро-1 ).

Захисники: 2. Ілля Крупський (Ворскла), 3. Олександр Мартинюк (Олександрія), 4. Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), 6. Олексій Сич (Рух), 13. Володимир Салюк (Чорноморець), 16. Арсеній Батагов (Зоря), 19. Євген Павлюк (Ворскла).

Півзахисники: 5. Валентин Рубчинський (Динамо), 7. Олег Очеретько (Шахтар), 8. Микола Михайленко (Динамо Київ), 10. Максим Брагару (Динамо), 11. Максим Хлань (Лехія, Польща), 15. Владислав Велетень (Колос), 17. Олег Федор (Рух), 18. Дмитро Криськів (Шахтар), 20. Кирило Сігеєв (Шахтар), 21. Артем Шулянський (Олександрія).

Нападники: 9. Ігор Краснопір (Рух), 14. Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, футбольний турнір Олімпіади проходитиме з 24 липня до 9 серпня. На груповому етапі Україна зіграє з Іраком, Марокко та Аргентиною.

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