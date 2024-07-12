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Київ перемістився до найдешевших міст світу

19:11, 12 липня 2024
Київ, Одеса, Львів стали дешевшими для життя.
Київ перемістився до найдешевших міст світу
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Вартість життя в Україні значно знизилася у найбільших містах протягом останнього року. У світовому рейтингу місць з найвищою вартістю проживання від Numbeo, Київ посів 199 місце, Одеса — 202, а Львів — 204 з 218 можливих.

Вартість життя у кожному місті розраховується на основі середніх витрат на сім'ю з чотирьох осіб, включаючи вартість основних споживчих товарів та послуг, таких як ціна споживчих товарів, оренда квартир, вартість харчових продуктів, ціни у ресторанах, вартість життя плюс орендна плата, та місцева купівельна спроможність (середня зарплата).

У першому півріччі 2024 року перші позиції в рейтингу за вартістю життя належали містам Швейцарії та США, з Нью-Йорком на чолі. Зокрема, міста:

  • Женева, Швейцарія — 101,7;
  • Цюріх, Швейцарія — 104,0;
  • Нью-Йорк, США — 100;
  • Сан-Франциско, США — 90,5;
  • Бостон, США — 85,8.

У поточному рейтингу взяли участь 218 міст, включаючи три українських:

  • Київ — 199 (28,6%);
  • Одеса — 202 (27,2%);
  • Львів — 204 (25,8%).

В усіх трьох містах спостерігається зниження вартості життя. У 2024 році проживання у Києві, Одесі та Львові становило відповідно 32,3%, 29,5% та 28,4% від нью-йоркських цін.

Зокрема, у столиці ціни на споживчі товари на 72% нижчі у порівнянні з Нью-Йорком, оренда житла — на 89%, харчові продукти — на 73%, ціни в ресторанах — на 76%, а середня зарплата — на 57%.

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