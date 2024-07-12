Киев переместился в самые дешевые города мира

Киев, Одесса, Львов стали дешевле для жизни.

Стоимость жизни в Украине значительно снизилась в крупнейших городах в течение последнего года. В мировом рейтинге мест с самой высокой стоимостью проживания от Numbeo, Киев занял 199 место, Одесса - 202, а Львов - 204 из 218 возможных.

Стоимость жизни в каждом городе рассчитывается на основе средних расходов на семью из четырех человек, включая стоимость основных потребительских товаров и услуг, таких как цена потребительских товаров, аренда квартир, стоимость продуктов питания, цены в ресторанах, стоимость жизни плюс арендная плата, и местная покупательная способность (средняя зарплата).

В первом полугодии 2024 года первые позиции в рейтинге по стоимости жизни принадлежали городам Швейцарии и США, с Нью-Йорком во главе. В частности, города:

- Женева, Швейцария - 101,7;

- Цюрих, Швейцария - 104,0;

- Нью-Йорк, США - 100;

- Сан-Франциско, США - 90,5;

- Бостон, США - 85,8.

В текущем рейтинге приняли участие 218 городов, включая три украинских:

- Киев - 199 (28,6%);

- Одесса - 202 (27,2%);

- Львов - 204 (25,8%).

Во всех трех городах наблюдается снижение стоимости жизни. В 2024 году проживание в Киеве, Одессе и Львове составило соответственно 32,3%, 29,5% и 28,4% от нью-йоркских цен.

В частности, в столице цены на потребительские товары на 72% ниже по сравнению с Нью-Йорком, аренда жилья - на 89%, продукты питания - на 73%, цены в ресторанах - на 76%, а средняя зарплата - на 57%.

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