Олимпийская сборная Украины по футболу объявила официальную заявку на Олимпиаду-2024

В состав Олимпийской сборной Украины вошли 22 футболиста, включая четыре квоты резерва.

Фото: УАФ

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслань Ротань назвал игроков, которые примут участие в Олимпиаде-2024 во Франции. В список вошли 22 футболиста, включая четыре квоты резерва, передает официальный сайт УАФ.

Состав олимпийской сборной Украины:

Вратари: 1. Георгий Ермаков (Александрия), 12. Кирилл Фесюн (Шахтер Донецк), 22. Яков Кинарейкин (СК Днепр-1).

Защитники: 2. Илья Крупский (Ворскла), 3. Александр Мартынюк (Александрия), 4. Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), 6. Алексей Сыч (Рух), 13. Владимир Салюк (Черноморец), 16. Арсений Батагов (Заря), 19. Евгений Павлюк (Ворскла).

Полузащитники: 5. Валентин Рубчинский (Динамо), 7. Олег Очеретько (Шахтер), 8. Николай Михайленко (Динамо Киев), 10. Максим Брагару (Динамо), 11. Максим Хлань (Лехия, Польша), 15. Владислав Велетень (Колос), 17. Олег Федор (Рух), 18. Дмитрий Крыськив (Шахтер), 20. Кирилл Сигеев (Шахтер), 21. Артем Шулянский (Александрия).

Нападающие: 9. Игорь Краснопир (Рух), 14. Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, футбольный турнир Олимпиады будет проходить с 24 июля по 9 августа. На групповом этапе Украина сыграет с Ираком, Марокко и Аргентиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.