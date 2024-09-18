18 вересня — яке сьогодні свято та головні події

18 вересня в Україні і світі святкують день HR-менеджера.

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У середу, 18 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 вересня в Україні і світі святкують Всесвітній день корпоративної культури. Це свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграє корпоративна культура в успіху бізнесу по всьому світу. Корпоративна культура включає спільні цінності, поведінку та практики, які визначають організацію. Вона формує те, як працівники взаємодіють одне з одним, які рішення вони ухвалюють і як підходять до своєї роботи. Сильна, позитивна корпоративна культура може призвести до більшої залученості працівників, кращої задоволеності роботою та підвищення загальної продуктивності.

А ще 18 вересня Міжнародний день рівної оплати праці. Це свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 2019 року для підвищення обізнаності про гендерний розрив у заробітній платі та для захисту принципу рівної оплати за працю рівної цінності. Цей день підкреслює постійні нерівності в оплаті праці між чоловіками та жінками у всьому світі. Незважаючи на прогрес у багатьох країнах, жінки все ще заробляють у середньому менше, ніж чоловіки за аналогічну роботу. Ця різниця в оплаті праці обумовлена такими факторами, як гендерна дискримінація, професійна сегрегація та нерівний доступ до освіти й кар’єрного зростання.

18 вересня святкують Всесвітній день бамбуку. Це свято було започатковане 2009 року в Таїланді з метою підвищення обізнаності про важливість бамбуку та його потенціал для захисту природних ресурсів і навколишнього середовища. Бамбук є унікальною рослиною, яка належить до сімейства злакових. Він відомий своєю швидкістю росту — деякі види можуть виростати до одного метра за добу. Бамбук має високу міцність, навіть більшу, ніж у сталі, що робить його цінним матеріалом для будівництва. Ця рослина також має антибактеріальні та гіпоалергенні властивості, що робить її популярною в текстильній промисловості для виготовлення постільної білизни, ковдр і подушок. Крім того, бамбук використовується в харчовій промисловості, садівництві, виробництві музичних інструментів, меблів, паперу та навіть у виготовленні сувенірів.

Також 18 вересня Всесвітній день моніторингу якості води. Це свято було засноване 2003 року Американським фондом чистої води (ACWF) як глобальна освітня програма. Метою цього дня є підвищення обізнаності громадськості про важливість захисту водних ресурсів та залучення громадян до моніторингу якості води у своїх місцевих водоймах. Учасники цього дня використовують прості набори для тестування, щоб брати проби води та визначати такі параметри, як температура, кислотність (pH), прозорість (помутніння) та розчинений кисень (DO). Результати моніторингових дій передаються спільнотам-учасникам по всьому світу через вебсайт організації-спонсора.

А ще 18 вересня Міжнародний день читання електронних книг. Це свято було започатковане 2014 року компанією OverDrive, яка є одним із найбільших постачальників електронних книг для бібліотек у всьому світі. Метою цього дня є популяризація електронних книг та електронного читання, а також підвищення обізнаності про переваги, які вони приносять. Електронні книги забезпечують зручність, доступність та інновації, дозволяючи зберігати тисячі томів в одному пристрої, економити кошти та час, а також зменшувати використання паперу, що сприяє захисту довкілля.

18 вересня святкують День HR-менеджера. Припадає щорічно на третю середу вересня. Це професійне свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграють HR-менеджери у розвитку та успіху компаній. HR-менеджери відповідають за управління людськими ресурсами, включаючи наймання, навчання, розвиток персоналу, а також створення та підтримку позитивної корпоративної культури. Вони допомагають залучати найкращі таланти, забезпечують їхню адаптацію та розвиток у компанії, а також сприяють підвищенню мотивації та задоволеності працівників.

Яке сьогодні церковне свято

18 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Жив у VII столітті на острові Крит. Ще замолоду він вирізнявся доброчесним життям і прагнув служити Єдиному Богу. Він роздав свій маєток убогим і присвятив своє життя служінню Богові.

Календар важливих подій за 18 вересня:

96 рік — Марк Кокцей Нерва стає римським імператором після вбивства Доміціана;

1502 рік — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснює висадку на острові Коста-Рика;

1640 рік — у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква;

1714 рік — до Лондона прибуває Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів;

1851 рік — у США виходить перший примірник газети "New York Daily Times";

1886 рік — французький поет Жан Мореас публікує у газеті "Ле Фігаро" статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів;

1901 рік — митрополит Андрій Шйептицький освячує церкву Святої Трійці в Білому Камені;

1918 рік — в Королівстві Іспанія засновують футбольний клуб "Валенсія";

1929 рік — на Запорізькому заводі "Комунар" випускають перший український комбайн;

1944 рік — виходить у світ книжка "Шлях до рабства" Фрідріха Гаєка, яка стає однією з найвпливовіших книг століття;

1965 рік — острів Хортиця у Запоріжжі оголошують державним заповідником;

1973 рік — до ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини і Німецьку Демократичну Республіку;

1997 рік — реєструють домен Google.com.

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