Стало відомо, коли власникам iPhone стануть доступні функції штучного інтелекту

Компанія Apple планує випустити iOS 18.1 з першими можливостями штучного інтелекту Apple Intelligence 28 жовтня. Про це повідомив інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.
Функції штучного інтекту будуть доступні лише власникам iPhone 15 Pro/15 Pro Max і всіх iPhone 16.
Йдеться, зокрема, про:
Інші можливості Apple Intelligence, включно з інтеграцією ChatGPT і роботою Genmoji з Image Playground, з'являться ближче до грудня. А повноцінно система запрацює тільки до весни з релізом iOS 18.3 або 18.4.
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