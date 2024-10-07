Стало відомо, коли власникам iPhone стануть доступні функції штучного інтелекту

Штучний інтелект Apple Intelligence буде доступний лише власникам iPhone 15 Pro, 15 Pro Max і всіх iPhone 16.

Компанія Apple планує випустити iOS 18.1 з першими можливостями штучного інтелекту Apple Intelligence 28 жовтня. Про це повідомив інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.

Функції штучного інтекту будуть доступні лише власникам iPhone 15 Pro/15 Pro Max і всіх iPhone 16.

Йдеться, зокрема, про:

«Розумне» зведення оповіщень.

Генеративний штучний інтелект для створення та узагальнення тексту.

Оновлений інтерфейс Siri.

Clean Up у додатку «Фото» для видалення об'єктів.

При читанні будь-якої веб-сторінки в Safari можна попросити штучний інтелект навести короткий зміст статті.

Розумна «Пошта».

Спеціальний режим фокусування, який буде відображати тільки найважливіші повідомлення.

Інші можливості Apple Intelligence, включно з інтеграцією ChatGPT і роботою Genmoji з Image Playground, з'являться ближче до грудня. А повноцінно система запрацює тільки до весни з релізом iOS 18.3 або 18.4.

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