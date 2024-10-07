Стало известно, когда владельцам iPhone станут доступны функции искусственного интеллекта

Apple планирует выпустить iOS 18.1 с первыми возможностями искусственного интеллекта Apple Intelligence 28 октября. Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.
Функции искусственного интекта будут доступны только владельцам iPhone 15 Pro/15 Pro Max и всем iPhone 16.
Речь идет, в частности, о:
Другие возможности Apple Intelligence, включая интеграцию ChatGPT и работу Genmoji с Image Playground, появятся ближе к декабрю. А полноценно система заработает только к весне с релизом iOS 18.3 или 18.4.
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