Що святкують 22 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

У вівторок, 22 жовтня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, святкують Міжнародний день CAPS LOCK. Цей день був створений для підвищення обізнаності про функцію CAPS LOCK на комп'ютерах та пристроях.
Також 22 жовтня Міжнародний день поширення інформації про заїкання. Цей день призначений для підвищення обізнаності про заїкання та підтримки людей, які страждають від цього стану.
22 жовтня проводиться День Фехнера. Ця міжнародна подія присвячена Густаву Теодору Фехнеру - німецькому вченому, філософу, експериментальному психологу та одному з основоположників психофізики. Цей день сучасні психофізики вважають своїм професійним святом.
Крім цього, 22 жовтня в США — національний день горіхів, у Франції — національний день пам'яті Гі Моке та його 26 товаришів, в Японії — фестиваль Дзидай-мацурі в Кіото, а у Австралії — День вомбати
Віряни вшановують пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Він був відомим святим, який жив у другій половині XVI століття, був відомий своєю духовною силою та відданістю Христу.
Пам’ятні події:
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