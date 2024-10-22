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Що святкують 22 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:04, 22 жовтня 2024
22 жовтня відзначають Міжнародний день CAPS LOCK.
Що святкують 22 жовтня та які пам’ятні події сталися цього дня
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У вівторок, 22 жовтня, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, святкують Міжнародний день CAPS LOCK. Цей день був створений для підвищення обізнаності про функцію CAPS LOCK на комп'ютерах та пристроях.

Також 22 жовтня Міжнародний день поширення інформації про заїкання. Цей день призначений для підвищення обізнаності про заїкання та підтримки людей, які страждають від цього стану.

22 жовтня проводиться День Фехнера. Ця міжнародна подія присвячена Густаву Теодору Фехнеру - німецькому вченому, філософу, експериментальному психологу та одному з основоположників психофізики. Цей день сучасні психофізики вважають своїм професійним святом.

Крім цього, 22 жовтня в США — національний день горіхів, у Франції — національний день пам'яті Гі Моке та його 26 товаришів, в Японії — фестиваль Дзидай-мацурі в Кіото, а у Австралії — День вомбати

Віряни вшановують пам’ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Він був відомим святим, який жив у другій половині XVI століття, був відомий своєю духовною силою та відданістю Христу. 

Пам’ятні події:

  • 1937 - Заарештовано митрополита Київського і всієї України Василя Липківського;
  • 1938 - Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа;
  • 1949 - СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї;
  • 1960 - Майбутній чемпіон планети з боксу Мухаммед Алі (тоді - Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені;
  • 1962 - Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети;
  • 1980 - Папа Римський скасував вердикт 1633 року, який засуджував Галілея;
  • 1995 - На Всеукраїнському Помісному Соборі митрополит Філарет обраний Патріархом Київським і всієї Руси-України;
  • 2006 - Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар'єру гонщика.

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