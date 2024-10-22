Что празднуют 22 октября и какие памятные события произошли в этот день

22 октября отмечается Международный день CAPS LOCK.

Во вторник, 22 октября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Международный день CAPS LOCK. Этот день был создан для повышения осведомленности о функции CAPS LOCK на компьютерах и устройствах.

Также 22 октября Международный день распространения информации о заикании. Этот день предназначен для повышения осведомленности о заикании и поддержке людей, страдающих этим состоянием.

22 октября проводится День Фехнера. Это международное событие посвящено Густаву Теодору Фехнеру – немецкому ученому, философу, экспериментальному психологу и одному из основателей психофизики. Этот день современные психофизики считают своим профессиональным праздником.

Кроме этого, 22 октября в США – национальный день орехов, во Франции – национальный день памяти Ги Моке и его 26 товарищей, в Японии – фестиваль Копье-мацури в Киото, а в Австралии – День вомбаты.

Верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. Он был известным святым, жившим во второй половине XVI века, был известен своей духовной силой и преданностью Христу.

Памятные события:

937 - Арестован митрополит Киевский и всея Украины Василий Лыпкивский;

1938 - Честер Карлсон изготовил первую фотокопию бумажного документа;

1949 - СССР провел первые испытания своего ядерного оружия;

1960 - Будущий чемпион планеты по боксу Мухаммед Али (тогда - Кассиус Клей) выиграл свой первый бой на профессиональной арене;

1962 - Президент США Джон Кеннеди выступил с заявлением об объявлении воздушной и морской блокады Кубы, на которой были обнаружены советские ракеты;

1980 - Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждавший Галилея;

1995 - На Всеукраинском Поместном Соборе митрополит Филарет избран Патриархом Киевским и всей Руси-Украины;

2006 - Семикратный чемпион мира по автогонкам "Формула-1" Михаэль Шумахер на Гран-при Бразилии 2006 закончил карьеру гонщика.

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