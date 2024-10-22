Что празднуют 22 октября и какие памятные события произошли в этот день

Во вторник, 22 октября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Международный день CAPS LOCK. Этот день был создан для повышения осведомленности о функции CAPS LOCK на компьютерах и устройствах.
Также 22 октября Международный день распространения информации о заикании. Этот день предназначен для повышения осведомленности о заикании и поддержке людей, страдающих этим состоянием.
22 октября проводится День Фехнера. Это международное событие посвящено Густаву Теодору Фехнеру – немецкому ученому, философу, экспериментальному психологу и одному из основателей психофизики. Этот день современные психофизики считают своим профессиональным праздником.
Кроме этого, 22 октября в США – национальный день орехов, во Франции – национальный день памяти Ги Моке и его 26 товарищей, в Японии – фестиваль Копье-мацури в Киото, а в Австралии – День вомбаты.
Верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. Он был известным святым, жившим во второй половине XVI века, был известен своей духовной силой и преданностью Христу.
Памятные события:
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