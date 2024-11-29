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Чи впливає страховий стаж на розмір допомоги по вагітності та пологах, — ПФУ

16:35, 29 листопада 2024
Така допомога надається в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати і не залежить від страхового стажу.
Чи впливає страховий стаж на розмір допомоги по вагітності та пологах, — ПФУ
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У Головному управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи впливає страховий стаж на розмір допомоги по вагітності та пологах.

Там зазначили, що стаж не впливає на розмір цієї допомоги.

Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі надається в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

Розмір допомоги по вагітності та пологах обчислюється сумарно за всі дні відпустки по вагітності та пологах та надається в повному обсязі застрахованій особі незалежно від кількості використаних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до пологів.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

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гроші ПФУ вагітність та пологи

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