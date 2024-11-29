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Влияет ли страховой стаж на размер пособия по беременности и родам, — ПФУ

16:35, 29 ноября 2024
Такая помощь оказывается в размере 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа.
Влияет ли страховой стаж на размер пособия по беременности и родам, — ПФУ
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, влияет ли страховой стаж на размер пособия по беременности и родам.

Там отметили, что стаж не влияет на размер этого пособия.

Пособие по беременности и родам застрахованному лицу предоставляется в размере 100 процентов средней заработной платы (дохода), исчисленной в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и не зависит от страхового стажа.

Размер пособия по беременности и родам исчисляется суммарно за все дни отпуска по беременности и родам и предоставляется в полном объеме застрахованному лицу независимо от количества использованных дней отпуска по беременности и родам до родов.

Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на время наступления страхового случая.

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деньги ПФУ беременность и роды

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