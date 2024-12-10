Налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця – погода у Києві 11 грудня

У столиці 11 грудня очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий. Про це попереджає Український гідрометцентр.
У КМДА для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.
Пішоходам радять:
Йти тротуаром повільно, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні. Бути особливо пильними, коли йдете біля дерев, які вкриті кригою.
Переходити дорогу лише пішохідним переходом й переконатися у відсутності транспортних засобів або ж дочекатися їхньої зупинки.
Не перебігати дорогу, навіть коли немає транспортних засобів. На слизькій дорозі бігти особливо небезпечно.
Одягати взуття з рельєфною підошвою, а якщо є змога — зимове взуття з шипами. Не взувати чоботи на підборах.
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