Налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця – погода у Києві 11 грудня

11 грудня очікується ожеледь у столиці.

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У столиці 11 грудня очікується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий. Про це попереджає Український гідрометцентр.

У КМДА для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

Пішоходам радять:

Йти тротуаром повільно, щоб не впасти, послизнувшись на слизькій поверхні. Бути особливо пильними, коли йдете біля дерев, які вкриті кригою.

Переходити дорогу лише пішохідним переходом й переконатися у відсутності транспортних засобів або ж дочекатися їхньої зупинки.

Не перебігати дорогу, навіть коли немає транспортних засобів. На слизькій дорозі бігти особливо небезпечно.

Одягати взуття з рельєфною підошвою, а якщо є змога — зимове взуття з шипами. Не взувати чоботи на підборах.

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