Налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица – погода в Киеве 11 декабря

11 декабря ожидается гололед в столице.

Иллюстративное изображение: медиа

В столице 11 декабря ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица – І уровень опасности, желтый. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В КГГА во избежание травматизма киевлян призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.

Пешеходам советуют:

Идти по тротуару медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности. Быть особенно внимательными, когда идете возле деревьев, которые покрыты льдом.

Переходить дорогу только пешеходным переходом и убедиться в отсутствии транспортных средств или дождитесь их остановки.

Не перебегать дорогу, даже когда нет транспортных средств. На скользкой дороге бежать особенно опасно.

Надеть обувь с рельефной подошвой, а если есть возможность — зимняя обувь с шипами. Не обувать сапоги на каблуке.

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