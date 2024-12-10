Налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица – погода в Киеве 11 декабря

В столице 11 декабря ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица – І уровень опасности, желтый. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В КГГА во избежание травматизма киевлян призывают следовать советам во время гололедицы и быть осторожными, передвигаясь по городу.
Пешеходам советуют:
Идти по тротуару медленно, чтобы не упасть, поскользнувшись на скользкой поверхности. Быть особенно внимательными, когда идете возле деревьев, которые покрыты льдом.
Переходить дорогу только пешеходным переходом и убедиться в отсутствии транспортных средств или дождитесь их остановки.
Не перебегать дорогу, даже когда нет транспортных средств. На скользкой дороге бежать особенно опасно.
Надеть обувь с рельефной подошвой, а если есть возможность — зимняя обувь с шипами. Не обувать сапоги на каблуке.
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