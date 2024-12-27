Право на субсидію мають лише ті жителі, чиї доходи замалі для оплати комунальних послуг в повному обсязі.

Сім’ї в Україні, які отримують комунальні платежі більші, ніж здатні оплатити, можуть оформлювати субсидію.

Які документи потрібно подати для призначення житлової субсидії. Про це повідомляє видання «Фокус».

Багато громадян працюють неофіційно або отримують мінімальну зарплату, проте це не надає права на субсидію, адже у тих, хто подав документи на субсидію, перевірятимуть всі банківські рахунки, а також факти великих покупок.

Щоб це підтвердити, необхідно звернутися в відділ соцзабезпечення за місцем проживання та надати наступні документи:

паспорт;

заява;

договір оренди (якщо житло знімається) або свідоцтво про право власності;

декларація про доходи.

Раніше ми писали, хто має право на житлову субсидію на придбання твердого палива.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.