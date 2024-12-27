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Какие документы нужно подать для назначения жилищной субсидии

12:42, 27 декабря 2024
Право на субсидию имеют только те жители, чьи доходы мало для оплаты коммунальных услуг в полном объеме.
Какие документы нужно подать для назначения жилищной субсидии
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Семьи в Украине, которые получают коммунальные платежи больше, чем способны оплатить, могут оформлять субсидию.

Какие документы следует подать для назначения жилищной субсидии. Об этом сообщает издание «Фокус».

Многие граждане работают неофициально или получают минимальную зарплату, однако это не дает права на субсидию, ведь у подавших документы на субсидию будут проверять все банковские счета, а также факты крупных покупок.

Чтобы это подтвердить, необходимо обратиться в отдел соцобеспечения по месту жительства и предоставить следующие документы:

  • паспорт;
  • заявление;
  • договор аренды (если жилье снимается) или свидетельство о праве собственности;
  • право на доходы.

Ранее мы писали, кто имеет право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива.

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