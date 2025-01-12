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Кого до 2030 року витіснить ШІ з ринку праці – дані дослідження

23:30, 12 січня 2025
До 2030 року 41% компаній скоротить співробітників завдяки штучному інтелекту.
Кого до 2030 року витіснить ШІ з ринку праці – дані дослідження
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Попит на фахівців у галузі штучного інтелекту (ШІ) різко зростає, що вказує на перехід до автоматизації багатьох бізнес-процесів. За результатами досліджень, 41% компаній по всьому світу мають намір скоротити кількість співробітників до 2030 року завдяки впровадженню ШІ, повідомляє CNN.

Це підтверджується даними опитування Всесвітнього економічного форуму (WEF), який зазначає, що 77% компаній планують перекваліфікувати своїх працівників для ефективної роботи з новими технологіями. Однак WEF попереджає, що вплив ШІ на ринок праці не буде однозначно позитивним.

Згідно з опитуваннями, попит на спеціалістів у галузі ШІ також зростає: 70% компаній шукають розробників ШІ, а 62% — експертів, що працюють із цими технологіями. Прогнози свідчать, що найбільші скорочення очікуються серед працівників поштових служб, секретарів, спеціалістів із розрахунку зарплати, а також графічних дизайнерів і юристів.

Незважаючи на ці зміни, експерти підкреслюють, що основним результатом впливу ШІ на ринок праці стане не стільки заміна працівників, скільки покращення та підвищення рівня людських навичок.

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ШІ

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