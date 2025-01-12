Кого к 2030 году вытеснит ИИ с рынка труда – данные исследования

К 2030 году 41% компаний сократит сотрудников благодаря искусственному интеллекту.

Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) резко растет, что указывает на переход к автоматизации многих бизнес-процессов. По результатам исследований, 41% компаний по всему миру намерены сократить количество сотрудников к 2030 году благодаря внедрению ИИ, сообщает CNN.

Это подтверждается данными опроса Всемирного экономического форума (WEF), который отмечает, что 77% компаний планируют переквалифицировать своих работников для эффективной работы с новыми технологиями. Однако WEF предупреждает, что влияние ИИ на рынок труда не будет однозначно положительным.

Согласно опросам, спрос на специалистов в области ИИ также растет: 70% компаний ищут разработчиков ИИ, а 62% - экспертов, работающих с этими технологиями. Прогнозы свидетельствуют, что наибольшие сокращения ожидаются среди работников почтовых служб, секретарей, специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов.

Несмотря на эти изменения, эксперты подчеркивают, что основным результатом влияния ИИ на рынок труда станет не столько замена работников, сколько улучшение и повышение уровня человеческих навыков.

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