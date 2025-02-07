У Київському зоопарку оселилася зелена мартишка – її врятували волонтери, фото

Попереду у неї діагностика, лікування та реабілітація.

Джерело фото: Київський зоопарк

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В КиївЗоо цього тижня волонтери доставили чергову врятовану тварину – молоду самку зеленої мартишки. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київський зоопарк».

Наразі мавпочка перебуває на карантині у ветеринарному шпиталі. Попереду у неї діагностика, лікування та реабілітація. Після цього розпочнеться наступний етап – соціалізація у групі собі подібних.

В КиївЗоо вже живуть 6 зелених мартишок, двоє з яких так само були врятовані раніше.

Джерело фото: Київський зоопарк

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