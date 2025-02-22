22 лютого – яке сьогодні свято та головні події дня

22 лютого відзначають Європейський день підтримки жертв злочинів.

Фото: objectiv.tv

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У суботу, 22 лютого, у світі відзначають Європейський день підтримки жертв злочинів, День засновника скаутингу

Всесвітній день ковтачів мечів, День однозадачності, Міжнародний день змагань зі скоромовок.

У православній церкві згадують віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії.

Історичні події:

1924 — Президент США Калвін Кулідж вперше звернувся до народу через радіозвернення з Білого дому.

1935 — Літакам заборонили пролітати над Білим домом.

1958 — Єгипет і Сирія об'єдналися в Об'єднану Арабську Республіку.

1958 — Велика Британія дозволила розміщення американської ядерної зброї на своїй території.

1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії.

1986 — На Філіппінах почалася безкровна революція «Влада народу», яка призвела до повалення диктатора Фердинанда Маркоса.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.

1997 — У Шотландії повідомили про успішне клонування вівці Доллі.

2014 — Революція Гідності в Україні.

2015 — Теракт у Харкові під час Маршу єдності: загинули 4 людини, 9 отримали поранення.

У цей день вшановують пам’ять святих мучеників, чиї мощі були віднайдені в Царгороді за часів імператора Аркадія.

Іменини святкують:

Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Ірина.

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