Практика судів
  1. Суспільство

22 лютого – яке сьогодні свято та головні події дня

09:08, 22 лютого 2025
22 лютого відзначають Європейський день підтримки жертв злочинів.
22 лютого – яке сьогодні свято та головні події дня
Фото: objectiv.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 22 лютого, у світі відзначають Європейський день підтримки жертв злочинів, День засновника скаутингу

Всесвітній день ковтачів мечів, День однозадачності, Міжнародний день змагань зі скоромовок.

У православній церкві згадують віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії.

Історичні події:

1924 — Президент США Калвін Кулідж вперше звернувся до народу через радіозвернення з Білого дому.

1935 — Літакам заборонили пролітати над Білим домом.

1958 — Єгипет і Сирія об'єдналися в Об'єднану Арабську Республіку.

1958 — Велика Британія дозволила розміщення американської ядерної зброї на своїй території.

1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії.

1986 — На Філіппінах почалася безкровна революція «Влада народу», яка призвела до повалення диктатора Фердинанда Маркоса.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.

1997 — У Шотландії повідомили про успішне клонування вівці Доллі.

2014 — Революція Гідності в Україні.

2015 — Теракт у Харкові під час Маршу єдності: загинули 4 людини, 9 отримали поранення.

У цей день вшановують пам’ять святих мучеників, чиї мощі були віднайдені в Царгороді за часів імператора Аркадія.

Іменини святкують:

Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Ірина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд у США визнав заяви закордонних співробітників USAID про «небезпеку» повернення в США сильно перебільшеними

Раніше співробітники USAID, які працювали за кордоном, отримали розпорядження повернутися до США.

Середня зарплата держслужбовців – 55,8 тисяч грн, а у цивільному секторі – 14,4 тисячі: Галина Третьякова розкритикувала законопроект про підвищення мінімального рівня оплати праці чиновників

Фіксування мінімального окладу держслужбовця на рівні двох мінімальних зарплат може призвести до непрогнозованого зростання бюджетних витрат – Галина Третьякова розкритикувала законопроект про реформу оплати праці чиновників.

Безстрокові відрядження суддів до інших судів будуть припинятися без їх згоди та з одночасним новим відрядженням до іншого суду – ВРП затвердила зміни

Процедура припинення відрядження загрожує не всім суддям, а переважно тим, які працюють в судах з невеликим навантаженням.

Хто зможе стати суддями Конституційного Суду по квоті Верховної Ради та Президента – фінальний список

Всього на посади суддів Конституційного Суду України є 10 претендентів.

Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова