22 лютого – яке сьогодні свято та головні події дня

У суботу, 22 лютого, у світі відзначають Європейський день підтримки жертв злочинів, День засновника скаутингу
Всесвітній день ковтачів мечів, День однозадачності, Міжнародний день змагань зі скоромовок.
У православній церкві згадують віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії.
Історичні події:
1924 — Президент США Калвін Кулідж вперше звернувся до народу через радіозвернення з Білого дому.
1935 — Літакам заборонили пролітати над Білим домом.
1958 — Єгипет і Сирія об'єдналися в Об'єднану Арабську Республіку.
1958 — Велика Британія дозволила розміщення американської ядерної зброї на своїй території.
1979 — Сент-Люсія проголосила незалежність від Великої Британії.
1986 — На Філіппінах почалася безкровна революція «Влада народу», яка призвела до повалення диктатора Фердинанда Маркоса.
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді.
1997 — У Шотландії повідомили про успішне клонування вівці Доллі.
2014 — Революція Гідності в Україні.
2015 — Теракт у Харкові під час Маршу єдності: загинули 4 людини, 9 отримали поранення.
У цей день вшановують пам’ять святих мучеників, чиї мощі були віднайдені в Царгороді за часів імператора Аркадія.
Іменини святкують:
Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Ірина.
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