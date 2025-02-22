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Чоловік оновив дані, але отримав штраф від ТЦК – чию сторону підтримав суд

08:50, 22 лютого 2025
На Харківщині військовозобов’язаний оскаржив штраф за неявку.
Чоловік оновив дані, але отримав штраф від ТЦК – чию сторону підтримав суд
Фото: suspilne.media
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У Харківській області військовозобов’язаний звернувся до суду після того, як отримав штраф від Територіального центру комплектування. Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за нібито неявку за повісткою для уточнення даних, хоча в системі «Резерв+» вже була оновлена інформація про нього. Суд скасував цю постанову, визнавши штраф необґрунтованим.

Згідно з матеріалами Богодухівського районного суду Харківської області у справі № 613/18/25, позивач довів, що не отримував повістки ані особисто, ані поштою. Про її існування він дізнався лише від свого батька, якому зателефонувала поліція та повідомила, що чоловік перебуває в розшуку.

Військовозобов’язаний зазначив, що:

  • З 2015 року служив у ЗСУ та повторно долучався до війська вже під час воєнного стану.
  • У липні 2024 року став на військовий облік та оновив свої дані.
  • Не мав наміру ухилятися від виконання обов’язку.

Суд встановив, що ТЦК не пояснив, які саме дані чоловік не оновив і чому його викликали. Відтак, ухвалу про штраф скасували.

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суд штраф ТЦК

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