Мужчина обновил данные, но получил штраф от ТЦК – чью сторону поддержал суд

На Харьковщине военнообязанный обжаловал штраф за неявку.

Фото: suspilne.media

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В Харьковской области военнообязанный обратился в суд после того, как получил штраф от Территориального центра комплектования. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за якобы неявку по повестке для уточнения данных, хотя в системе «Резерв+» уже была обновлена информация о нем. Суд отменил это постановление, признав штраф необоснованным.

Согласно материалам Богодуховского районного суда Харьковской области по делу № 613/18/25, истец доказал, что не получал повестки ни лично, ни по почте. О ее существовании он узнал только от своего отца, которому позвонила полиция и сообщила, что мужчина находится в розыске.

Военнообязанный отметил, что:

С 2015 года служил в ВСУ и повторно присоединялся к армии уже во время военного положения.

В июле 2024 года стал на воинский учет и обновил свои данные.

Не имел намерения уклоняться от выполнения обязанности.

Суд установил, что ТЦК не объяснил, какие именно данные мужчина не обновил и почему его вызвали. Следовательно, постановление о штрафе отменили.

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