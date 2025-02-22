ИИ залезет в мысли – Meta разработала технологию печати без рук и голоса

Meta учит ИИ распознавать мысли и печатать их.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta представила новую революционную технологию Brain2Qwerty, которая позволяет превращать мысли человека в печатный текст. В основе инновации лежит анализ мозговой активности и глубокое машинное обучение. Об этом сообщает Forbes.

Исследование проводилось в Испании, где 35 добровольцев вводили предложения, пока специальная установка весом в полтонны записывала их мозговую активность. Полученные данные стали основой для создания неинвазивного интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), который может декодировать предложения с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) или магнитоэнцефалографии (MEG).

Как работает технология

Система Brain2Qwerty использует гибридную архитектуру искусственного интеллекта, включающую:

Сверточные нейросети (CNN) - анализируют пространственные и временные особенности нейронных сигналов, распознавая двигательную активность во время печати.

- Трансформерные модели - прогнозируют не отдельные символы, а целые слова и фразы.

- Речевой модуль - исправляет ошибки и согласовывает текст с естественным языком, работая как автоисправление.

В отличие от других технологий BCI, которые полагаются на внешние раздражители или воображаемые движения, Brain2Qwerty использует естественную моторную активность человека, что снижает когнитивную нагрузку и делает процесс более интуитивным.

Проблемы и ограничения

Несмотря на значительный прогресс, технология еще далека от идеала. Основная проблема - точность распознавания текста.

- Декодирование на основе MEG имеет среднюю частоту ошибок 32% (лучшие результаты - 19%).

- ЭЭГ значительно уступает с 67% ошибок из-за более низкого пространственного разрешения.

- Для сравнения, профессиональные люди-переписчики имеют 8% ошибок, а инвазивные системы, такие как Neuralink, достигают менее 5%.

Технология Meta еще нуждается в совершенствовании, однако ее потенциал открывает новые возможности, особенно для людей с нарушениями речи и движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.