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ИИ залезет в мысли – Meta разработала технологию печати без рук и голоса

19:46, 22 февраля 2025
Meta учит ИИ распознавать мысли и печатать их.
ИИ залезет в мысли – Meta разработала технологию печати без рук и голоса
Фото: ukrinform
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Компания Meta представила новую революционную технологию Brain2Qwerty, которая позволяет превращать мысли человека в печатный текст. В основе инновации лежит анализ мозговой активности и глубокое машинное обучение. Об этом сообщает Forbes.

Исследование проводилось в Испании, где 35 добровольцев вводили предложения, пока специальная установка весом в полтонны записывала их мозговую активность. Полученные данные стали основой для создания неинвазивного интерфейса «мозг-компьютер» (BCI), который может декодировать предложения с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) или магнитоэнцефалографии (MEG).

Как работает технология

Система Brain2Qwerty использует гибридную архитектуру искусственного интеллекта, включающую:

Сверточные нейросети (CNN) - анализируют пространственные и временные особенности нейронных сигналов, распознавая двигательную активность во время печати.

- Трансформерные модели - прогнозируют не отдельные символы, а целые слова и фразы.

- Речевой модуль - исправляет ошибки и согласовывает текст с естественным языком, работая как автоисправление.

В отличие от других технологий BCI, которые полагаются на внешние раздражители или воображаемые движения, Brain2Qwerty использует естественную моторную активность человека, что снижает когнитивную нагрузку и делает процесс более интуитивным.

Проблемы и ограничения

Несмотря на значительный прогресс, технология еще далека от идеала. Основная проблема - точность распознавания текста.

- Декодирование на основе MEG имеет среднюю частоту ошибок 32% (лучшие результаты - 19%).

- ЭЭГ значительно уступает с 67% ошибок из-за более низкого пространственного разрешения.

- Для сравнения, профессиональные люди-переписчики имеют 8% ошибок, а инвазивные системы, такие как Neuralink, достигают менее 5%.

Технология Meta еще нуждается в совершенствовании, однако ее потенциал открывает новые возможности, особенно для людей с нарушениями речи и движения.

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Meta ИИ

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