22 февраля – какой сегодня праздник и главные события дня

22 февраля отмечают Европейский день поддержки жертв преступлений.

Фото: objectiv.tv

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В субботу, 22 февраля, в мире отмечают Европейский день поддержки жертв преступлений, День основателя скаутинга, Всемирный день глотателей мечей, День однозадачности, Международный день соревнований по скороговоркам.

В православной церкви вспоминают обретение мощей святых мучеников, что в Евгении.

Исторические события:

1924 - Президент США Калвин Кулидж впервые обратился к народу через радиообращение из Белого дома.

1935 - Самолетам запретили пролетать над Белым домом.

1958 - Египет и Сирия объединились в Объединенную Арабскую Республику.

1958 - Великобритания разрешила размещение американского ядерного оружия на своей территории.

1979 - Сент-Люсия провозгласила независимость от Великобритании.

1986 - На Филиппинах началась бескровная революция «Власть народа», которая привела к свержению диктатора Фердинанда Маркоса.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бурунди.

1997 - В Шотландии сообщили об успешном клонировании овцы Долли.

2014 - Революция Достоинства в Украине.

2015 - Теракт в Харькове во время Марша единства: погибли 4 человека, 9 получили ранения.

В этот день чтят память святых мучеников, чьи мощи были обретены в Царьграде во времена императора Аркадия.

Именины празднуют:

Андрей, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Федор, Варвара, Ирина.

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