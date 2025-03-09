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У небі над Києвом помітили унікальне природне явище — місячне гало, фото

19:22, 9 березня 2025
Місячне гало — це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце.
У небі над Києвом помітили унікальне природне явище — місячне гало, фото
Фото: sud.ua
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У небі над Києвом ввечері 9 березня спостерігають особливе природне явище – місячне гало.

Це оптична ілюзія, через яку Місяць оточує велике яскраве кільце. Разюче і часто гарне коло світла навколо Місяця викликане заломленням світла, відбитого від нашого супутника, кристалами льоду у верхніх шарах атмосфери.

Кияни активно публікують фото цього оптичного явища в мережі.

Яскраві місячні гало з’являються в Україні приблизно 10-20 разів на рік, за умови сприятливих погодних умов.

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Київ

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