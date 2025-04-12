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Як оформити пенсію онлайн через Дію без кваліфікованого електронного підпису: покрокова інструкція

11:08, 12 квітня 2025
Для оформлення пенсії не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Як оформити пенсію онлайн через Дію без кваліфікованого електронного підпису: покрокова інструкція
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На сьогодні, щоб оформити пенсію, не обов'язково особисто йти до Пенсійний фонд України, адже відповідну заяву можна подати онлайн. І навіть мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) теж не обов'язково, адже можна скористатись Дія.Підписом.

Як вказують у Міністерстві соціальної політики, щоб отримати Дія.Підпис, потрібно:

  • Завантажити на смартфон мобільний застосунок Дія.
  • Активувати безпосередньо Дія.Підпис. Смартфон та буду використовуватися паралельно із комп’ютером.

Для оформлення пенсії онлайн потрібні будуть скановані копії документів.

Тут треба врахувати, що:

  • скани з оригіналів документів
  • вони кольорові, чіткі та читабельні
  • зберігати скани слід у форматах: JPG або PDF
  • розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 мегабайт;
  • назви скан-копій повинні відповідати виду просканованого документа.

Заява на оформлення пенсії подається дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього слід виконати наступні кроки:

  • Зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ через комп’ютер
  • У правому верхньому куті натиснути «Вхід» та обирати опцію «Увійти до системи» через «Дія.Підпис»
  • У новому вікні натиснути кнопку «Отримати код для входу»
  • Після цього сканувати QR-код, що з’явиться на екрані (за допомогою опції сканування QR-коду в додатку «Дія»).
  • Для цього зайти у застосунок «Дія» на смартфоні та навести зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом;
  • Натиснути на телефоні «Підтвердити»
  • Активувати Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення
  • Підтвердити особу через перевірку за фото, керуючись підказками смартфона, та натиснути «Далі»
  • Ввести на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис.

Якщо Дія.Підпис використовується вперше — код необхідно запам’ятати.

Якщо всі кроки успішні, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал ПФУ підтвердиться, а на екрані телефона з’явиться відповідний напис — «Підтверджено».

При цьому вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ виконається автоматично.

Після цього:

  • На комп’ютері в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ в розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обираємо вкладку «Заява на призначення пенсії»
  • Обираємо вид пенсії, наприклад «Пенсія за вислугу років»
  • Відповідаємо на питання в анкеті-опитуванні для «заповнення атрибутів звернення», натискаючи кнопку «Продовжити»
  • Додаємо скан-копії необхідних документів (через кнопку «Додати файл») та натискаємо кнопку «Сформувати заяву»
  • Завершуючи усі операції, підписуємо заяву за допомогою Дія.Підпису та надсилаємо до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатом опрацювання заяви слідкуємо у розділі «Мої звернення».

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